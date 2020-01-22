Сотрудника МЧС задержали по делу о гибели постояльцев пермского хостела

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев задержан в рамках уголовного дела о гибели пяти постояльцев мини-отеля Перми.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.

В связи с инцидентом в городе былвведен режим ЧС.