Пермский Минздрав подтвердил гибель ребенка при прорыве трубы с кипятком в отеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ребенок был среди пятерых погибших при прорыве трубы в мини-отеле в Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

Ранее о смерти ребенка в результате ЧП сообщал источник агентства. Кроме того, среди пострадавших, получающих амбулаторное лечение, - сотрудница отеля, добавили в министерстве.

Как сообщалось, на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель, в ночь на понедельник прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, шесть человек пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Среди пострадавших - двое спасателей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Кроме того, к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.