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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:18

Администрация ЕАО предложит закрыть границу с Китаем

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Еврейской Автономной области объявило, что предложит временно закрыть государственные пункты пропуска на границе с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Сейчас эти КПП закрыты, их работа была приостановлена перед китайским новым годом.

На российских пунктах усилены меры дезинфекции, отчитались чиновники. Также в регионе прошли учения по отработке действий на случай, если у кого-нибудь будет выявлен новый коронавирус. Пока в ЕАО таких нет.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки новой инфекции после новогодних праздников решили оставить закрытыми пункт пропуска на границе между Хэйхэ и Благовещенском. В порядке исключения 28 января утром через него в Россию пропустили 169 человек после медосмотра.

На утром 28 января, по официальным данным, на материковой части Китая подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом, еще 20 зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване. 106 заболевших умерли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
ЕАО Китай Хэйхэ Благовещенск

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