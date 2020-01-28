Администрация ЕАО предложит закрыть границу с Китаем

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Еврейской Автономной области объявило, что предложит временно закрыть государственные пункты пропуска на границе с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

Сейчас эти КПП закрыты, их работа была приостановлена перед китайским новым годом.

На российских пунктах усилены меры дезинфекции, отчитались чиновники. Также в регионе прошли учения по отработке действий на случай, если у кого-нибудь будет выявлен новый коронавирус. Пока в ЕАО таких нет.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки новой инфекции после новогодних праздников решили оставить закрытыми пункт пропуска на границе между Хэйхэ и Благовещенском. В порядке исключения 28 января утром через него в Россию пропустили 169 человек после медосмотра.

На утром 28 января, по официальным данным, на материковой части Китая подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом, еще 20 зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване. 106 заболевших умерли.