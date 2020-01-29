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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:57

Активистке Анастасии Шевченко разрешили звонки и прогулки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Сочи Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в нежелательной для России организации "Открытая Россия". Ей разрешили прогулки, телефонные звонки и общение со всеми, кроме свидетелей по ее делу, сообщили в "Открытой России".

Шевченко задержали в январе 2019 года. Она стала первой, на кого в России завели уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации). Через два дня после задержания суд поместил ее под домашний арест. Выходить из дома ей разрешалось только для поездок в суд и к следователю.

"В это время Анастасия потеряла старшую дочь: ее долго не отпускали в больницу, в то время как ребёнок-инвалид нуждался в помощи матери. Однако ростовский суд раз за разом продлевал ее арест со всеми возможными ограничениями", - сообщили в "Открытой России".

Летом 2019 года Шевченко пыталась выдвинуться в депутаты городской думы Ростова-на-Дону, но территориальный избирком лишил ее такой возможности.

Сочи Анастасия Шевченко Открытая Россия Ростов-на-Дону

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