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Москва

В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко

Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочери

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Несогласованная акция в поддержку члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко, отправленной под домашний арест по делу о деятельности нежелательной на территории РФ организации, прошла в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ее участники прошли от станции метро "Пушкинская" до метро "Кропоткинская". Звучали лозунги в поддержку Шевченко. Участники акции наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о недавно умершей дочери Шевченко.

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Акция прошла в спокойной обстановке, колонну сопроводили несколько десятков сотрудников полиции.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности "Интерфаксу" сообщили, что шествие не было согласовано с московскими властями.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" сообщили, что в акции приняли участие порядка 400 человек. "В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности, добавил он.

Между тем координатор столичного отделения "Открытой России" Виктор Котов утверждает, что в ходе акции были задержаны четыре человека, все они доставлены в полицию.

Комментариями властей относительно задержаний "Интерфакс" не располагает.

Дело Анастасии Шевченко

21 января против члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. 29 января Ростовский областной суд оставил в силе это решение.

Старшая дочь Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, 31 января скончалась. Девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. Следователь дал Шевченко разрешение посетить в больнице дочь.

Теги: Москва, Открытая Россия, Анастасия Шевченко

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В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко

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