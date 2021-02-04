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Прокурор запросил 5 лет для активистки "Открытой России" Шевченко

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура запросила 5 лет колонии общего режима для активистки нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщил у себя в твиттер-аккаунте ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Прокурор Пушнов просит приговорить Настю Шевченко к реальному лишению свободы сроком на 5 лет", - написал Бадамшин.

Как сообщалось, 21 января 2019 года в отношении Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации) из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции "Открытой России", что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

С января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. В январе 2020 года ей смягчили условия ареста и разрешили прогулки и звонки. Рассмотрение уголовного дела в отношении Шевченко в суде началось в июне 2020 года.

Деятельность "Открытой России" признана нежелательной в РФ по решению Генпрокуратуры в марте 2017 года.

Сергей Бадамшин Анастасия Шевченко Открытая Россия

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