Правозащитники назвали незаконными уголовные дела против активистов Шевченко и Егорова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские правозащитники считают необоснованными и политизированными дела, возбужденные в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова и активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко.

"Мы консолидировано выступаем в защиту Анастасии Шевченко и Вячеслава Егорова на всех стадиях их преследования. Мы будем максимально привлекать внимание общества и государственных правозащитных институтов - Уполномоченного по правам человека в России и Совета по правам человека - к этим делам", - говорится в заявлении правозащитников, поступившем в "Интерфакс".

"Мы намерены поддержать обращения обвиняемых в Конституционный суд и добиваться ликвидации неконституционных уголовных статей", - отмечается в письме.

По мнению его авторов, деятельность, за которую на Егорова и Шевченко завели уголовные дела, является политической и не должна преследоваться.

Заявление подписали исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарев, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, члены СПЧ Екатерина Шульман, Генри Резник, Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин и Илья Шаблинский. Также под письмом поставили подписи правозащитница Зоя Светова, координатор правовой помощи "ОВД-инфо" Алла Фролова, директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и руководитель движения "Русь Сидящая" Ольга Романова.

Дело Анастасии Шевченко

21 января на члена совета движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко впервые в России завели уголовное об участии в деятельности нежелательной организации.

В тот же день прошли обыски у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд отправил Шевченко под домашний арест.

Старшая дочь Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, 31 января скончалась. Следователь разрешил женщине посетить ее, она успела увидеться с ребенком перед его смертью. Девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии.

Дело Вячеслава Егорова

Один из лидеров инициативной группы противников мусорного полигона "Воловичи" Вячеслав Егоров был задержан 31 января в подмосковной Коломне. Как он сам сообщил "Интерфаксу", у него и его сторонников прошли обыски в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

2 февраля стало известно, что Егорова отправили под домашний арест сроком на два месяца.