Следствие попросило Басманный суд арестовать фигурантов "дела Голунова"

Им предъявлены обвинения по трем статьям

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следствие попросило Басманный суд арестовать пятерых бывших полицейских, которые участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова, сообщили в пресс-службе суда.

Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Суд рассмотрит ходатайства следствия 30 января.

О задержании и допросе подозреваемых стало известно утром 29 января. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, но остался в статусе свидетеля, утверждал осведомленный источник "Интерфакса". По его информации, Щиров на допросе сказал, что не знал, что его подчиненные делали с Голуновым.

Пятеро обвиняемых на допросах вину не признали, говорил источник "Интерфакса". По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. В СК эти действия расценили как фальсификацию доказательств по уголовному делу. Следователи также решили, что наркотики, которые подбросили журналисту, полицейские незаконно приобрели, незаконно перевозили и хранили.

Голунова задержали 6 июня. Пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщала, что у него нашли наркотики, и публиковала фотографии предполагаемых наркотических веществ в неких помещениях. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. Суд поместил его под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел МВД Владимир Колокольцев заявил, что расследование в отношении журналиста прекращено за его непричастностью к преступлению, но дело о наркотиках не закрыто. По представлению министра были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также сообщалось об увольнении полицейских, которые задерживали Голунова.

О том, что в отношении пяти бывших сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, в декабре на большой пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. В январе Голунов получил статус потерпевшего по этому делу.