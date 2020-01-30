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Бывший полицейский Феофанов не признал вину по "делу Голунова"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Роман Феофанов не признал вины по "делу Ивана Голунова", заявил в Басманном суде следователь.

Феофанова обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и в хранении наркотиков в крупном размере. Следствие попросило его арестовать.

По словам следователя, Феофанов вместе с тремя другими сотрудниками отделения и под руководством бывшего начальника отделения Игоря Ляховца в составе организованной группы пытались незаконно привлечь журналиста к уголовной ответственности.

"Не позднее 6 июня 2019 года они приобрели наркотические средства, которые подложили Голунову в рюкзак и квартиру. В результате было возбуждено уголовное дело в отношение Голунова. Своими действиями Феофанов совершил преступление по пунктам "а", "б" и "в" части 286 УК (превышение должностных полномочий), по части 3 статьи 303 УК (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере)", - сказал следователь в суде.

Кроме Феофанова и Ляховца по делу проходят бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Ляховец и Уметбаев в разговоре с членами ОНК отметили, что в изоляторе временного содержания их содержали с опасными для них сокамерниками. Правозащитники считают, что это может быть формой давления на них. Ляховец заявил, что ему предлагали оговорить себя и подельников, чтобы попасть под домашний арест, а не в СИЗО.

Всех пятерых уволили летом 2019 года, а задержали утром 29 января. Их допросили. Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, но остался в статусе свидетеля, по данным источника "Интерфакса". На допросе он сказал, что не знал, что сделали его подчиненные.

В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Иван Голунов МВД СКР Москва Басманный суд Андрей Щиров Денис Коновалов Акбар Сергалиев Роман Феофанов

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