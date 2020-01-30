Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

По словам президента РФ, решение будет принято в зависимости от результата общероссийского голосования

Президент России Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции - все будет зависеть от результатов общероссийского обсуждения.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", - сказал он в четверг на встрече с представителями общественности.

"И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - добавил президент.

Вместе с тем он напомнил, что для принятия предлагаемых изменений в Конституцию достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей.

"Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", - добавил он.

Что предложил Путин

Как сообщалось, Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил несколько важных поправок в Конституцию.

В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ.

Глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, Путин считает необходимым предусмотреть в Конституции, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применен и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов.

Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести голосование.

Госдума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", который внес Путин. Второе чтение было намечено на 11 февраля, однако может быть перенесено на конец февраля - начало марта. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поступает большое количество поправок ко второму чтению.