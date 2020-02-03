В Кемерове снова "заминировали" суды и рынок "Сотка"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кемерове неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех судах города, на рынке "Сотка" и в бизнес-центре в Центральном районе, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, угрозы поступили и в суды других городов региона.

Суды Кузбасса "минируют" с 29 января, а рынок "Сотка" - с 13 января. До сих пор нигде бомб не нашли.

Ранее 3 февраля из-за таких же сообщений в Благовещенске проверяли два десятка школ. Также неизвестные "заминировали" по нескольку школ в Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербуга сообщила об эвакуации девяти районных судов и опубликовала копию письма об угрозе взрыва в нескольких десятках детских садов.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Угрозы в адрес учреждений Москвы и Петербурга поступают почти каждый будний день, обычно с утра. ФСБ и Роскомнадзор в январе объявили о блокировке почтовых сервисов Startmail и Protonmail, поскольку с ящиков этих сервисов поступали анонимные угрозы.