Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:36

В Кемерове снова "заминировали" суды и рынок "Сотка"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кемерове неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех судах города, на рынке "Сотка" и в бизнес-центре в Центральном районе, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, угрозы поступили и в суды других городов региона.

Суды Кузбасса "минируют" с 29 января, а рынок "Сотка" - с 13 января. До сих пор нигде бомб не нашли.

Ранее 3 февраля из-за таких же сообщений в Благовещенске проверяли два десятка школ. Также неизвестные "заминировали" по нескольку школ в Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербуга сообщила об эвакуации девяти районных судов и опубликовала копию письма об угрозе взрыва в нескольких десятках детских садов.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Угрозы в адрес учреждений Москвы и Петербурга поступают почти каждый будний день, обычно с утра. ФСБ и Роскомнадзор в январе объявили о блокировке почтовых сервисов Startmail и Protonmail, поскольку с ящиков этих сервисов поступали анонимные угрозы.

Москва Петербург Благовещенск Кемерово Кузбасс Сотка

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в кодах регионов на номерах

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

У самолета Bombardier при посадке в Томске частично разрушилось шасси

У самолета Bombardier при посадке в Томске частично разрушилось шасси

Самолет Bombardier с неполадками приземлился в томском аэропорту

Источник сообщил о неполадках у самолета Bombardier при посадке в Томске

Изменение Конституции

Рабочая группа получила около 300 предложений по поправкам в Конституцию

Новый коронавирус в Китае

РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');