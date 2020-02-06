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В среду в Москве "заминировали" 350 фитнес-центров и все станции метро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В минувшую среду в Москве угрозы о заложенных бомбах поступили в отношении 1300 учреждений, в том числе почти 500 объектов образования и больше 350 фитнес-центров, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Также полицейские проверили все 232 станции метрополитена, больше 150 точек одной из сетей фастфуда, три десятка судов и столько же гостиниц. Кроме того бомбу искали в башне "Федерация" в "Москва-сити", в главном офисе одного российского банка, на Московской бирже и в аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово". Взрывные устройства нигде не обнаружены.

В ходе выборочной эвакуации за улицы вывели около 6500 человек.

В Петербурге в среду были две волны рассылок ложных сообщений о минировании, судя по публикациям Объединенной пресс-службы городских судов. Утром в четверг уже поступила информация об эвакуации Петродворцового и Октябрьского районных судов.

Волна лжеминирований началась в России 28 ноября, в Москве и Петербурге угрозы поступают почти в каждый будний день. По оценкам источников "Интерфакса", более чем за два месяца из-за поступивших угроз в Москве пришлось эвакуировать 1,6 млн человек.

Борясь с ложными минированиями, ФСБ и Роскомнадзор заблокировали три иностранных почтовых сервиса, ящики на которых использовали лжетеррористы. По данным источников агентства, для рассылки писем с угрозами анонимы продолжают использовать иностранные почтовые сервисы.

Москва ФСБ Роскомнадзор Петербург Московский метрополитен башня Федерация

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