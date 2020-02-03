Житель Уфы стал фигурантом дела после убийства педофила, пристававшего к подросткам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против уфимца, до смерти избившего 54-летнего педофила, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по Башкирии.

"Вечером 30 января к подозреваемому обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина избил обидчика подростков руками и палкой, после чего тот умер в машине скорой помощи. Как выяснило следствие, избитый мужчина действительно оказался педофилом-рецидивистом.

В отношении умершего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

При этом вступившийся за детей уфимец стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его отправили под домашний арест.

Следователи допросили потерпевших подростков, очевидцев и других свидетелей, а также назначили судебные экспертизы.