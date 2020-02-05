Глава "Транснефти" не поверил в планы Минска наладить реверс нефти по "Дружбе"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент "Транснефти" Николай Токарев считает теоретически невозможным и неправильным возможный реверс Белоруссией нефти по веткам трубопровода "Дружба" для загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители", - сказал топ-менеджер.

По его словам, в компании считают, что организовывать реверс в такой ситуации было бы неправильно.

"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - добавил Токарев.

О возможном налаживании поставок нефти из Европы в Белоруссию реверсом по одной из труб "Дружбы" ранее говорил президент Александр Лукашенко.

Руководство Белоруссии давно добивается от России снижения цены поставляемой нефти и грозит повысить тариф на ее транзит по "Дружбе". После форс-мажора с загрязнением нефти в трубопроводе Минск также добивается компенсаций за недопоставки нефти и ущерб, нанесенный грязным топливом белорусскому оборудованию.

В декабре Лукашенко говорил, что польская сторона предлагала ему наладить реверс для поставок Минску саудовской или американской нефти через порт Гданьска и нитку "Дружбы".

Он тогда предупреждал, что на первом этапе Белоруссия задействует под реверс одну трубу "Дружбы" из трех, а затем может "забрать" у российской стороны и вторую. В результате транзит нефти в Европу снизится с 60 млн тонн до 20 млн тонн.

В январе он напомнил, что предупреждал президента Владимира Путина о такой возможности.