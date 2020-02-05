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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:09

Эвакуируемые из Китая россияне учились там или работали

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали. Об этом сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.

"Люди, которые летят, учились или работали в Китае", - сказал он.

Представитель также подчеркнул, что техника, на которой планируется доставлять в санаторий людей, после пройдет санобработку.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", санаторий "Градостроитель", куда будут доставлены эвакуированные, действует с 1994 года, он является подведомственным учреждением департамента здравоохранения Тюменской области.

Согласно информации на сайте санатория, основными направлениями его деятельности являются реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов и перенесших онкологические заболевания, а также оздоровление.

Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находятся 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается после 8:00 (по Москве), прибытие второго самолета - также в четверг.

Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.

Тюменская область Китай

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