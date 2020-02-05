Жительница Дзержинска отсудила 96 000 рублей за повреждение машины из-за взрывов на "Кристалле"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Дзержинска через суд добилась компенсации в 96 000 рублей за то, что в результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" был поврежден ее автомобиль. Об этом соощила объединенная пресс-служба судов Нижегородской области.

Также суд взыскал с предприятия расходы истицы на оценку ущерба и госпошлину. По мнению суда, между повреждениями машины и взрывом, который случился 1 июня на складе института, есть причинно-следственная связь.

На территории "Кристалла" 1 июня 2019 года произошли взрывы техногенного характера и начался пожар. Были разрушены пять корпусов предприятия и пострадали еще 185 зданий как на территории завода, так и за ее пределами, в радиусе трех километров. Пострадали 89 человек, 18 потребовалась госпитализация. По фактам взрывов было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Несколько сообщений в соцсетях о событиях в Дзержинске были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной информации, поскольку Генпрокуратура нашла в них фейковую информацию.