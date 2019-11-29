Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор изменил перечень ресурсов, которые, по его данным, неоднократно публиковали сведения, признанные Генпрокуратурой заведомо недостоверными и общественно опасными.

На странице ведомства с перечнем в колонке "Название" ресурса вместо "РБК" и "Газета.Ru" теперь значатся "Форум пользователей РБК" и "Форум пользователей Газета.Ru". Как указано на странице, опубликована пока тестовая версия, а сам перечень ведется Роскомнадзором совместно с Союзом журналистов России.

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице было 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube. В опубликованном списке оказалось сообщество РБК в "ВКонтакте" из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года. Претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было, говорится в сообщении. По данным Роскомнадзора, комментарии содержали недостоверную информацию о ЧП на территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области.

После этого главред Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что медиахолдинг намерен добиваться исключения из перечня. По его словам, РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. Он подчеркнул, что "нарушения закона "Об информации" со стороны издания не было, и на ресурсах РБК "фейковых" материалов не появлялось.

Кроме РБК в перечень ресурсов, публикующих недостоверную информацию, внесены, в частности, страницы в соцсети "Вконтакте" Газеты.ru, Mash, MDK и "Лентач". Последние три паблика остались в неизменном виде. Рекордсменами по "фейк-ньюс" Роскомнадзор считает сообщество во "ВКонтакте" "Подслушано Держинск" 34 (4 поста и 30 комментариев), сообщество в той же соцсети "Пенза live" (4 поста и 8 комментариев) и сообщество во "ВКонтакте" "PostNews" c 11 комментариями.

После этого пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что "во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена".

Он отметил, что в списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. "Однако в него попали официальные сообщества некоторых СМИ в социальных сетях - они "отметились" в требованиях Генпрокуратуры именно по причине того, что пользователи в комментариях распространяли ложные сведения. Эти комментарии были своевременно удалены", - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.

Ампелонский подчеркнул, что у ведомства и Генпрокуратуры нет претензий к СМИ в рамках исполнения этого закона.

Большинство ресурсов из перечня - это локальные сайты и сообщества, которые информировали свою аудиторию о событиях вокруг какой-нибудь напряженной ситуации - будь то наводнение в Иркутской области, конфликт в селе Чемодановка Пензенской области или взрыв на предприятии "Кристалл" в городе Дзержинске.

В зону внимания Генпрокуратуры попадали не только оригинальные сообщения, размещенные администраторами сообществ, но и комментарии пользователей. В перечне Роскомнадзора приводится статистика, сколько раз недостоверная информация содержалась в постах сообщества и сколько - в комментариях, пояснили в ведомстве.