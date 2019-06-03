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Последствия взрывов в Дзержинске пообещали устранить к концу недели

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Восстановительные работы в Дзержинске, где в минувшие выходные произошел взрыв на оборонном заводе, собираются завершить к концу недели, сообщил в понедельник глава города Иван Носков.

"Режим чрезвычайной ситуации в городе сохраняется. Еще не все последствия устранены", - сказал он.

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" произошло несколько взрывов техногенного характера. Были разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар.

По последним данным, пострадали 116 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Дзержинск

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