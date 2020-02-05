Летчиков, вывезших россиян из Уханя, отправили на медобследование

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пилоты и военные врачи, которые участвовали в эвакуации россиян из Хубэя в Тюмень, пройдут углубленное медицинское обследование, сообщило Минобороны. Ранее сообщалось, что людей из Уханя вывезли военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС.

В Тюмени эти машины, а также экипажи и военные специалисты, задействованные в эвакуации, прошли специальную обработку. Обследовать их будут военные врачи в одном из учреждений Минобороны "в течение установленного времени". Как долго это продлится, в ведомстве не уточнили.

5 февраля два таких самолета привезли в Тюмень из Ухани 144 человека, в том числе четверых детей и несколько иностранцев. Сообщалось, что все они здоровы, но из предосторожности всех их закрыли на 14 дней на карантин в загородном санатории.

После проверки и обработки эти самолеты перевели на оперативны аэродром. Летчики, проводившие эвакуацию, провели в полете около суток, напомнили в Минобороны.