Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Летчиков, вывезших россиян из Уханя, отправили на медобследование

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пилоты и военные врачи, которые участвовали в эвакуации россиян из Хубэя в Тюмень, пройдут углубленное медицинское обследование, сообщило Минобороны. Ранее сообщалось, что людей из Уханя вывезли военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС.

Новый коронавирус в Китае

В Тюмени эти машины, а также экипажи и военные специалисты, задействованные в эвакуации, прошли специальную обработку. Обследовать их будут военные врачи в одном из учреждений Минобороны "в течение установленного времени". Как долго это продлится, в ведомстве не уточнили.

5 февраля два таких самолета привезли в Тюмень из Ухани 144 человека, в том числе четверых детей и несколько иностранцев. Сообщалось, что все они здоровы, но из предосторожности всех их закрыли на 14 дней на карантин в загородном санатории.

После проверки и обработки эти самолеты перевели на оперативны аэродром. Летчики, проводившие эвакуацию, провели в полете около суток, напомнили в Минобороны.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

8
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Хроника 09 января – 05 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Минобороны Китай Хубэй Тюмень Ухань

Новости по теме

Новости

В "Единой России" придумали, как исключить завышение цен в аптеках

Мишустин, как и Медведев, будет ездить на Aurus

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Пользователи сообщили о сбоях у сервисов "Яндекса"

Новое правительство

Путин не оставил новому правительству "ни минуты на раскачку"

Новый коронавирус в Китае

Санаторий под Тюменью принял эвакуированных из Уханя и закрылся на карантин. Обобщение

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Новый коронавирус в Китае

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В кодах регионов РФ на госномерах разрешат использовать все цифры

Новый коронавирус в Китае

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');