Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация со вспышкой коронавируса проявила пробел в законодательстве в части правил принудительной госпитализации граждан в связи с угрозой для мирных жителей, признала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый коронавирус в Китае

Она сказала журналистам, что нужно обдумать возможность внести в законы соответствующие поправки.

Изоляцию больных, а также граждан с подозрением на инфекцию или контактных лиц предусматривает одна из статей ФЗ-52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Такие лица подлежат лабораторному обследованию, медицинскому наблюдению и в случае, если они опасны для окружающих, - "обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством".

Россияне, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя, закрытого на карантин из-за распространения нового коронавируса, поместили на 14 дней карантина в санаторий "Градостроитель", в 30 километрах от Тюмени. Всего туда поместят 144 человека, в том числе детей и иностранных граждан.

Врачи, которые будут наблюдать за эвакуированными, также в течение двух недель будут заперты в санатории и не смогут его покинуть. Санаторий окружен двумя периметрами безопасности, охранять его будут росгвардейцы, жилья рядом нет. Эвакуированных должны были доставить туда на специальных автобусах после дезинфекции в аэропорту.

"При прилете в аэропорт были соблюдены все правила биологической безопасности, и риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день", - заверила Попова.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные здоровы.

В среду в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

8
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Анна Попова Роспотребнадзор Китай Тюмень Ухань

Новости по теме

Новости

Минздрав озвучил предварительные сроки разработки вакцины от нового коронавируса

Минздрав озвучил предварительные сроки разработки вакцины от нового коронавируса
Новый коронавирус в Китае

Из Уханя вывезены все желавшие уехать россияне

Таганский суд заблокировал почтовый сервис ScryptMail

Школу в ЯНАО перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ у ученицы

Министр связи предложил создать единое электронное окно для всех жалоб россиян

Министр связи предложил создать единое электронное окно для всех жалоб россиян

Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ

Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ
Новый коронавирус в Китае

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Во Владивосток вернулись дешевые китайские овощи

Во Владивосток вернулись дешевые китайские овощи
Новый коронавирус в Китае

Второй самолет с россиянами прилетел из Уханя в Тюмень

Роскомнадзор отозвал иск о блокировке Mailbox.org

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');