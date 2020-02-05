Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация со вспышкой коронавируса проявила пробел в законодательстве в части правил принудительной госпитализации граждан в связи с угрозой для мирных жителей, признала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сказала журналистам, что нужно обдумать возможность внести в законы соответствующие поправки.

Изоляцию больных, а также граждан с подозрением на инфекцию или контактных лиц предусматривает одна из статей ФЗ-52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Такие лица подлежат лабораторному обследованию, медицинскому наблюдению и в случае, если они опасны для окружающих, - "обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством".

Россияне, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя, закрытого на карантин из-за распространения нового коронавируса, поместили на 14 дней карантина в санаторий "Градостроитель", в 30 километрах от Тюмени. Всего туда поместят 144 человека, в том числе детей и иностранных граждан.



Врачи, которые будут наблюдать за эвакуированными, также в течение двух недель будут заперты в санатории и не смогут его покинуть. Санаторий окружен двумя периметрами безопасности, охранять его будут росгвардейцы, жилья рядом нет. Эвакуированных должны были доставить туда на специальных автобусах после дезинфекции в аэропорту.

"При прилете в аэропорт были соблюдены все правила биологической безопасности, и риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день", - заверила Попова.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные здоровы.

В среду в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.