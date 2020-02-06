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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:09

ФАС проверит аптеки Тюмени из-за жалоб на подорожавшие маски

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени областное управление ФАС проверит аптеки из-за десятка жалоб на дорогие медицинские маски, рассказал глава управления Игорь Веретенников. Больше всего жалоб, по его словам, связаны с сетью "Фармленд", где комплекты по пять масок продаются за 75 рублей. Горожанам это кажется слишком дорого, отметил чиновник.

Новый коронавирус в Китае

ФАС направит в эту сеть запрос, а также выяснит оптовую цену на маски, чтобы понять, обоснована или завышена розничная цена.

В некоторых аптеках маски продаются по 25 рублей за штуку, горожане также считают эту цену слишком высокой, добавил Веретенников. Он пообещал узнать закупочные цены этих масок и сравнить с розничными.

Если проверки установят, что цены были повышены необоснованно, информация об этом будет направлена в федеральную ФАС.

Областное управление планирует с 10 февраля начать регулярный мониторинг цен на маски.

В Тюмени зафиксирован один из двух российских случаев заражения новым коронавирусом - в инфекционной больнице находится студентка из Китая. Кроме того, в санаторий под Тюменью привезли эвакуированных из Уханя и поместили на карантин. Кроме того, все школы города на этой неделе закрыли на карантин из-за ОРВИ, а в поликлиниках с 6 февраля ввели противоэпидемический режим - в помещениях все должны носить маски, а больных с симптомами ОРВ будут принимать отдельно.

Жители города в ажиотаже скупили медицинские маски, в некоторых аптеках они закончились. Департамент здравоохранения заявил 6 февраля, что в крупных аптечных сетях масок достаточно.

5 февраля президент Владимир Путин предложил лишать аптеки лицензии за повышение цен на противовирусные препараты и маски, "чтоб неповадно было в следующий раз".

ФАС Тюмень Тюменская область Владимир Путин Ухань

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