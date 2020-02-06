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Жительница Югры пожаловалась в ФАС на подорожание медицинских масок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Ханты-Мансийска подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на завышенную стоимость медицинских масок в одной из аптек города.

"Поступила жалоба 3 февраля от жительницы Ханты-Мансийска, что в одной из аптек "Фармкопейка" цена поднялась в два раза, то есть 1 февраля упаковка 50 штук стоила 149 рублей, а 2 февраля такая же упаковка стоила 300 рублей", - сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя УФАС Василий Иванов.

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В УФАС отмечают, что информация о нарушении антимонопольного законодательства еще не подтвердилась. В аптеку направлен запрос, ведется разбирательство. В случае если выяснится, что аптека нарушила закон, ее руководство понесет административную ответственность.

Сейчас в аптеках ХМАО ведется еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. По словам сотрудников УФАС, жалоба на повышение цен на медицинские маски - единичный случай в регионе.

В ведомстве также сообщили, что Росздравнадзор региона еще не зафиксировал завышение цен на медицинские маски.

ХМАО ФАС

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