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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Карантинный центр под Челябинском закрыли из-за протеста местных жителей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В деревне Ужевка в Челябинской области закрыли карантинный центр для наблюдения за состоянием граждан КНР из-за протестов местных жителей, сообщает в воскресенье новостной сайт 74.ru.

Карантин по коронавирусу предполагалось организовать в местном оздоровительном лагере "Утес". Жители провели стихийные митинги в Рощино и Есаульском, а затем перекрыли дорогу к центру в Ужевке.

Как отмечает интернет-издание со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области, шестерых пациентов, которых привезли в Ужевку, распределяют по медицинским учреждениям.

Ранее аналогичная ситуация произошла в селе Варна. По данным Znak.com, местные жители грозились перекрыть дорогу из-за планов властей организовать карантин в профилактории "Тополек". После встречи протестующих с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным было решено перенести центр в Ужевку.

Челябинская область

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