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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:01

Главный нарколог Минздрава сказал, что алкоголь от коронавируса не поможет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Употребление спиртного для профилактики заражения новым коронавирусом или просто простуды не поможет, а только усилит нагрузку на сердце и может плохо кончиться, предупредил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он сказал это в эфире НТВ в передаче "Поздняков".

Новый коронавирус в Китае

"Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому - не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - предостерег чиновник.

На утро 10 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще более 300 - в других странах. Умерли 910 заразившихся, выздоровели 3283. Сообщалось, что тяжелее всего заболевание переносят пожилые люди, а дети и молодежь заражаются реже. Центром инфекции считается провинция Хубэй и ее столица Ухань.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что отмечены случая заражением у людей, которые не бывали в Китае, и предположил, что пока мы можем видеть только "верхушку айсберга" и распространение инфекции может ускориться и расшириться.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Чите и Тюмени, оба заболевших - граждане Китая.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Евгений Брюн Минздрав Китай Ухань ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус

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