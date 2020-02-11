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Песков адресовал правительству вопрос о дороговизне "доступного интернета"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, как государство возместит бизнесу затраты на обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимым российским сайтам. Он объяснил, что решать эти вопросы будут в кабинете министров.

"Конкретная разработка, изучение этих финансовых запросов будет производиться в правительстве", - добавил он.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать "доступный интернет" - бесплатный доступ с территории России к социально значимым отечественным ресурсам, так, чтобы людям не приходилось платить за трафик при подключении к ним. По его мнению, это создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

Затем он поручил запустить эту систему уже в июне 2020 года. Как говорил министр связи Максут Шадаев, в список социально значимых ресурсов войдут, как минимум, сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации. Полный перечень должен быть составлен к концу февраля.

11 февраля "Коммерсантъ" узнал, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расходы операторов связи и интернет-компаний на обеспечение бесплатного доступа к таким сайтам будет стоить более чем 150 млрд рублей в год. При этом расходы будут расти из-за роста трафика. Комиссия РСПП по связи и IT предложила потребовать о государства возместить бизнесу эти затраты.

РСПП Владимир Путин Минсвязи. Максут Шадаев Дмитрий Песков правительство

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