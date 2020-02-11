Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Фото: Reuters

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полиция в Тюмени начала проверку после публикации в соцсетях ролика, на котором запечатлены люди в костюмах химзащиты и противогазах, отлавливающие якобы зараженных коронавирусом прохожих.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе областного УМВД. Региональный штаб по профилактике коронавируса сообщил, что установлена личность местного жителя, разместившего видео - это ученик одной из тюменских школ.

"В социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей", - говорится в сообщении. По данному факту в этой тюменской школе начали проверку, к работе с подростком, выложившим видео, подключили классного руководителя, педагога-психолога и администрацию учебного заведения.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюменскую область из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.

Ранее в Москве задержали пранкера, разыгравшего в метро приступ от коронавируса. 2 февраля в вагоне электропоезда молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что он заражен коронавирусом, тем самым вызывая панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был опубликован в интернете.

Было возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый арестован, его сообщники задержаны, с них взята подписка о невыезде.

В России пока что было подтверждено только два случая заражения новым коронавирусом из Китая, об этом сообщалось в конце января. Одна из инфицированных - это студентка из КНР, которую госпитализировали в Тюмени, а затем выписали. Другой инфицированный также является гражданином Китая, его госпитализировали в Чите.