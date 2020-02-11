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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

У госпитализированной школьницы в ЯНАО не нашли коронавирус

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - У школьницы из Ноябрьска, которую в начале февраля госпитализировали с ОРВИ, уханьский коронавирус 2019- nCoV не обнаружили, сообщило управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу. Там сослались на результаты анализов.

5 февраля сообщалось, что девочку положили в больницу, а школу, где она учится, закрыли на карантин.

Всего из Китая на Ямал с начала года прибыли 24 человек, под наблюдением находятся 18.

Всего в России подтверждено два случая заражения новым коронавирусом, который вызывает пневмонию. В обоих случаях это были граждане Китая. Студентку, приехавшую и каникул в Тюмень, 11 февраля уже выписали из больницы. Она выздоровела. Гражданин КНР, которого госпитализировали в Чите, пока остается в стационаре.

Ноябрьск ЯНАО Китай Роспотребнадзор Тюмень

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