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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

Все школы Якутска закрыли на карантин на десять дней

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Якутске все школы закрыли на карантин с 6 по 16 февраля, чтобы сдержать распространение острых респираторных вирусных заболеваний, объявила пресс-служба мэрии.

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ власти города оценивают как напряженную. Болеют и дети, и взрослые.

Ранее в среду Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило, что карантин по гриппу и ОРВИ введен с 5 февраля в восьми муниципальных районах региона - Чайковском, Чернушинском, Краснокамском, Октябрьском, Осинском, Еловском, Уинском и Сивинском районах.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 27 января по 2 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников в возрасте от семи до 14 лет превышала пороговый уровень на 44,3%, что создает угрозу для массового распространения заболеваний.

В Перми пока заболеваемость ниже, поэтому школы там продолжают работать.

Якутск Пермский край Роспотребнадзор

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