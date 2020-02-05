Школу в ЯНАО перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ у ученицы

В Роспотребнадзоре это решение связали со вспышкой коронавируса в Китае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Ноябрьске школу №8 перевели на 14 дней на дистанционное обучение после того, как одна из учениц попала в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. В управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу это решение связали с ситуацией вокруг "уханьского коронавируса".

Анализы школьницы направили в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и новосибирский Научный центр "Вектор".

Девочка чувствует себя нормально.

В России пока официально подтверждены два случая заражения коронавирусом: граждане Китая заболели в Тюмени и в Чите.

Школы в различных регионах с конца января начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

В Сургуте школы до 8 февраля перевели на дистанционное обучение, сообщила мэрия города. В Ханты-Мансийске дистанционное обучение ввели на срок до 10 февраля включительно ради профилактики.

В Казани из-за превышения эпидпорога по ОРВИ на 35% Минобразования Татарстана запретило массовые мероприятия для школьников. Школы в городе пока не закрываются.