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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Школу в ЯНАО перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ у ученицы

В Роспотребнадзоре это решение связали со вспышкой коронавируса в Китае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Ноябрьске школу №8 перевели на 14 дней на дистанционное обучение после того, как одна из учениц попала в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. В управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу это решение связали с ситуацией вокруг "уханьского коронавируса".

Новый коронавирус в Китае

Анализы школьницы направили в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и новосибирский Научный центр "Вектор".

Девочка чувствует себя нормально.

В России пока официально подтверждены два случая заражения коронавирусом: граждане Китая заболели в Тюмени и в Чите.

Школы в различных регионах с конца января начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

В Сургуте школы до 8 февраля перевели на дистанционное обучение, сообщила мэрия города. В Ханты-Мансийске дистанционное обучение ввели на срок до 10 февраля включительно ради профилактики.

В Казани из-за превышения эпидпорога по ОРВИ на 35% Минобразования Татарстана запретило массовые мероприятия для школьников. Школы в городе пока не закрываются.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
ЯНАО Сургут Ханты-Мансийск Ноябрьск Казань Татарстан Чита Тюмень

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