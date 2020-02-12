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Количество невыездных россиян-должников в 2019 году превысило 10 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - С учетом 2,6 млн постановлений, действовавших на начало года, всего в 2019 году запрет на выезд из России действовал в отношении порядка 10,5 млн должников (в 2018 году - 7,5 млн). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Судебные приставы в 2019 году ввели временный запрет на выезд из РФ в отношении почти 8 млн должников, что более чем на 2 млн превышает показатели предыдущего года.

Согласно статистике, размещенной на сайте ФССП, за прошедший год территориальные органы ведомства вынесли 7,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны (за 2018 год - 5,7 млн).

По данным ФССП, количество невыездных россиян на конец 2019 года составляло уже 3,2 млн человек.

Общая сумма долгов этих лиц за год превысила 4,3 млрд рублей, по состоянию на конец года она уменьшилась за счет взысканных средств до 1,4 млрд рублей.

ФССП

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