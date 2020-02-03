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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

У вернувшейся из Китая жительницы Ленинградской области не нашли коронавирус

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Результаты анализов жительницы города Мурино в Ленинградской области, госпитализированной после возвращения из Китая, не подтвердили заражение коронавирусом нового типа, сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

О диагнозе пока информации нет. В пресс-службе добавили, что ведомство прогнозирует период сезонного гриппа и просит не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что жительница Мурино, вернувшаяся из Хайнаня (Китай), была госпитализирована в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус.

В Ленинградской области был создан межведомственный штаб по предотвращению возникновения очагов новой коронавирусной инфекции из Китая. Всех больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа, госпитализируют. Также в регионе усилен контроль на пропускных пунктах.

Ленинградская область

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