На границе с Китаем в Приморье оставят один "коридор" для эвакуации россиян

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Приморском крае для эвакуации россиян из Китая на предстоящей неделе продолжит работать один пункт пропуска - в поселке Пограничный, переходы Краскино и Полтавка временно будут полностью закрыты, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Очередную эвакуацию в Пограничном проведут 17 и 20 февраля. Время выезда автобуса остается прежним - 10:00 по китайскому времени.

Через пункты пропуска в Приморье с 10 по 14 февраля из Китая вернулись еще 22 человека. Краевые власти объясняют сокращение количества пунктов для эвакуации тем, что они не востребованы.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке была закрыта по распоряжению российского правительства для предотвращения распространения коронавируса. Россияне возвращались на родину по специальным "коридорам" на границе. Десятки граждан РФ вывозили через пункты пропуска в Приморье, Амурской области и Забайкалье.

В России пока было зарегистрировано только два случая заражения новым коронавирусом Covid-19 - в Забайкалье и Тюменской области. Оба инфицированных - граждане КНР, в настоящий момент их выписали из больницы.