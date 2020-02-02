Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:42

Еще 72 россиянина вернулись из КНР через пункты в Амурской области, Приморье и Забайкалье

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье сорок россиян вернулись в Россию через временный коридор Благовещенск - Хэйхэ в Амурской области, еще 27 человек въехали в страну через пункты пропуска в Приморье.

Как сообщается пресс-служба правительства Амурской области, из России смогли выехать девять граждан КНР. Приехавшие в Россию граждане прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания. В понедельник работа временного коридора не планируется, возможность создания новых коридоров будет определяться при обращениях граждан РФ и согласовании работы с Китаем.

Через пункты пропуска в Приморье в Китай вернулись 66 граждан. Все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Транспорт, на котором осуществляется вывоз, проходит обязательную дезинфекцию.

В Забайкальском крае в воскресенье через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия в Россию вернулись пять человек. Еще семь граждан КНР выехали в Китай, сообщила пресс-служба правительства региона. В Забайкальском крае с 31 января временно ограничено движение на четырех пунктах пропуска на границе с КНР, временно перекрыта граница РФ с Монголией.

Как сообщалось, в субботу более 150 россиян пересекли госграницу КНР с РФ в Амурской области через временный коридор Благовещенск - Хэйхэ, более 90 граждан КНР вернулись в Китай. В этот же день через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР в Приморском крае началась эвакуация туристов из Китая, в первый день вернулись 58 россиян.

Распоряжением правительства РФ закрыта граница РФ с КНР на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Амурская область Приморь

Новости

Водитель фуры во Владимирской области сбил насмерть трех участников другого ДТП

Глава думского комитета выступил за дискуссию об упоминании бога в Конституции

Глава думского комитета выступил за дискуссию об упоминании бога в Конституции

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в кафе, где обрушилась крыша

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в кафе, где обрушилась крыша

Перед обрушением в кафе в Новосибирске находилось почти 200 человек

Сибирские врачи оценили состояние двоих пострадавших при обрушении кровли как тяжелое

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Новый коронавирус в Китае

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Изменение Конституции

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о боге в Конституцию России

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о боге в Конституцию России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');