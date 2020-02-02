Еще 72 россиянина вернулись из КНР через пункты в Амурской области, Приморье и Забайкалье

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье сорок россиян вернулись в Россию через временный коридор Благовещенск - Хэйхэ в Амурской области, еще 27 человек въехали в страну через пункты пропуска в Приморье.

Как сообщается пресс-служба правительства Амурской области, из России смогли выехать девять граждан КНР. Приехавшие в Россию граждане прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания. В понедельник работа временного коридора не планируется, возможность создания новых коридоров будет определяться при обращениях граждан РФ и согласовании работы с Китаем.

Через пункты пропуска в Приморье в Китай вернулись 66 граждан. Все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Транспорт, на котором осуществляется вывоз, проходит обязательную дезинфекцию.

В Забайкальском крае в воскресенье через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия в Россию вернулись пять человек. Еще семь граждан КНР выехали в Китай, сообщила пресс-служба правительства региона. В Забайкальском крае с 31 января временно ограничено движение на четырех пунктах пропуска на границе с КНР, временно перекрыта граница РФ с Монголией.

Как сообщалось, в субботу более 150 россиян пересекли госграницу КНР с РФ в Амурской области через временный коридор Благовещенск - Хэйхэ, более 90 граждан КНР вернулись в Китай. В этот же день через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР в Приморском крае началась эвакуация туристов из Китая, в первый день вернулись 58 россиян.

Распоряжением правительства РФ закрыта граница РФ с КНР на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.