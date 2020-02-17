Омич отрубил голову приятелю, взявшему его на слабо

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - 51-летнего жителя Омска арестовали по обвинению в убийстве гостя. На допросе он признался следователям, что убил его и отрезал ему голову, доказывая, что ему "не слабо" убить человека, сообщили в областном управлении СКР.

Поздним вечером в пятницу 14 февраля в квартире подозревемого полицейские обнаружили обезглавленное тело 60-летнего мужчины без определенного места жительства. Полицию в дом вызвала жена хозяина.

По версии следствия, мужчины выпивали вместе, поссорились и ранее судимый хозяин квартиры несколько раз ударил приятеля ножом. Поняв, что тот умер, он отчленил ему голову и попытался скрыть следы преступления. Тут в кухню зашла его сожительница и вызвала полицию.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.