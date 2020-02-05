Таганский суд заблокировал почтовый сервис ScryptMail

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал в России сервис шифрованной электронной почты ScryptMail.com, сообщили в пресс-службе ведомства. У владельца сервиса есть месяц, чтобы обжаловать это решение.

В декабре Роскомнадзор направил в этот суд иски о блокировке почтовых сервисов ScryptMail, который принадлежит SCRYPTmail LLC, и mailbox.org (владелец Heinlein Support GmbH). Поводом стал отказ владельцев сервисов предоставить сведения для внесения их в реестр операторов распространения информации (ОРИ) в интернете.

Иск к Heinlein Support был отозван 5 февраля. В Роскомандзоре это объяснили тем, что владелец mailbox.org предоставил необходимые данные.

Информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что претензии к обоим сервисам возникли в связи с тем, что с их ящиков рассылались сообщения о заложенных бомбах в различных учреждениях. Запрос ФСБ, переданный через РКН, для предоставления контактной информации для внесения в Реестр, был связан с массовой рассылкой таких угроз в первой половине 2019 года.

Новая волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. В январе ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что заблокировали сервисы StartMail и ProtonMail, которые использовали анонимные отправители.