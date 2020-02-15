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В Петербурге более десяти человек задержаны на пикете против изменения Конституции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После протестной акции в центре Петербурга в полицию доставили более 10 человек, следует из сообщения в телеграм-канале правозащитной организации ОВД-инфо.

Акция в форме одиночных сменяемых пикетов проходит в субботу около Московского вокзала. Участники выступают против изменения Конституции, а также в защиту политзаключенных. В ОВД-инфо сообщают, что полиция расценивает мероприятие как несогласованное, хотя формат мероприятия согласования не требует.

Точное количество доставленных в полицию участников акции уточняется.

Комментарием ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области о ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

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