СПЧ после праздников попросит СКР и Генпрокуратуру перепроверить жалобы на пытки в деле "Сети"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте после праздников попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет перепроверить заявления о применении пыток в расследовании дела "Сети" (признана террористической, запрещена в России). Об этом сообщил член совета, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.

По его словам, такое обращение уже подготовлено, его подпишет председатель СПЧ Валерий Фадеев.

В обращении правозащитники укажут, что проверка по заявлениям фигурантов о том, что их пытали, "проведена безобразно, фактически никак, на самом деле там ничего не проверяли, написали "липу", поэтому просим еще раз провести проверку, хотя часть доказательств уже утрачена".

Каляпин уточнил, что "проводить экспертизу по электрометкам, например, уже поздно, хотя у одного фигуранта электрометки и были зафиксированы врачом, но, тем не менее, можно провести другие следственные действия, раскопать всю эту историю еще не поздно".

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе признал семь фигурантов дела виновными в участии в деятельности террористического сообщества и назначил им сроки от шести до 18 лет лишения свободы. По версии следствия, они планировали резонансные теракты, чтобы дестабилизировать обстановку в России. Подсудимые вины не признали, а некоторые заявили, что дали признательные показания под пытками.

Московская Хельсинкская группа после приговора заявила, что правозащитники имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками". Члены СПЧ обращали внимание президента на заявления фигурантов о пытках на встречах с ним в конце 2019 и конце 2018 года. Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что президент уже давал поручения и инициировал проверки законности при расследовании этого дела.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы. Московский окружной военный суд признал "Сеть" террористическим сообществом в январе 2019 года.