Сванидзе заявил, что СПЧ попросит Генпрокуратуру и СК пересмотреть дело "Сети"

Член совета Николай Сванидзе надеется на поддержку письма и главой Совета Валерием Фадеевым

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека намерен обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием вернуться к рассмотрению дела "Сети", заявил член совета Николай Сванидзе.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

"Обращение будет направлено генпрокурору и руководителю Следственного комитета РФ. Мы поставим вопрос о необходимости вернуться к рассмотрению дела в связи с основательными подозрениями, что там были применены пытки", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" во вторник.

Он добавил, что в "СПЧ многие поддержали обращение, около 20 человек, теперь оно будет соответствующим образом отредактировано с участием Фадеева (главы Совета Валерия Фадеева), надеюсь, с его подписью пойдет".

Сванидзе подчеркнул, "нашей задачей здесь не является собрать большинство (голосов членов совета), просто стало понятно, что многие в совете за это обращение, поэтому оно будет написано и отправлено".

Ранее Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса", сказал, что его коллеги по СПЧ в настоящее время изучают решение суда. "Это профессиональный подход - для начала надо изучить, а потом, изучив его, думать о том, как действовать, надо ли действовать. Если надо, то как", - отметил он.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Они вину не признали и некоторые заявили, что признательные показания дали под пытками.

Приговор раскритиковали правозащитники. В обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы, отмечается, что правозащитники имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками", и требуют наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

В поддержку фигурантов дела "Сети" и за пересмотр дела выступили театральные критики, российские художники, книготорговцы, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры.