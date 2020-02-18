Фадеев допустил реакцию СПЧ на дело "Сети" лишь после изучения судебных материалов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что реакция СПЧ на дело "Сети" может последовать только после изучения судебных материалов.

"Работают коллеги, предлагают свои варианты реакции. Сейчас коллеги-юристы изучают решение суда. Это профессиональный подход - для начала надо изучить, а потом, изучив его, думать о том, как действовать, надо ли действовать. Если надо, то как", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

Он добавил, что "через какое-то время реакция, возможно, будет, — зависит от наших коллег".

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Приговор раскритиковали правозащитники. В обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы, отмечается, что правозащитники имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками", и требуют наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

В поддержку фигурантов дела "Сети" и за пересмотр дела выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры, несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.