Под Саратовом задержали пьяного таксиста, протаранившего ночью девять машин

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Полиция города Энгельса Саратовской области по "горячим следам" нашла водителя легкового автомобиля, который в ночь на вторник протаранил несколько легковушек в жилом массиве "Шурова гора", сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

"Нарушителем оказался мужчина 1994 г.р". На водителя автомобиля "Лада Калина" составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП)",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение о наказании нарушителя будет принимать суд.

Как сообщалось со ссылкой на УГИБДД региона, в ночь на вторник неизвестный водитель совершил наезд на стоящие во дворе жилого массива на "Шуровой горе" автомобили Opel Astra, Folkswagen Polo, два Daewoo Matiz и Renault Duster, после чего скрылся с места происшествия. По счастливой случайности никто из жителей близлежащих домов не пострадал.

В свою очередь в соцсетях появилась видеозапись, сделанная очевидцем ДТП, где видно, что легковой автомобиль одной из сетевых компаний такси движется задним ходом по сложной траектории и сбивает на своем пути все автомобили во дворе, после чего разворачивается и на большой скорости уезжает.