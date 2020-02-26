Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

Комитет ООН по правам человека в 2018 году начал готовить "общее замечание" с разъяснением о том, как ООН понимает право граждан на мирное собрание. Черновик документа был опубликован в ноябре 2019 года. Комитет ООН предложил государствам и правозащитным организациям до конца февраля 2020 года прислать свои замечания. "Коммерсантъ" изучил предложения Москвы.

В частности, в Москве выступили против включения в "Общее замечание" фразы "Непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий". Власти считают, что это субъективно оценочное утверждение, не имеющее под собой "какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы".

В ООН допускают ограничение права на мирные собрания из соображений безопасности, только при большом и непосредственном риске возникновения "угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности", либо имуществу. Российская сторона предложила включать список ограничений риск для здоровья и психологической неприкосновенности граждан, не уточнив, что имеет в виду. Еще одним основанием для запрета акции в Москве видят угрозу "возникновения насилия в результате проведения массового мероприятия".

Провозглашенная ООН обязанность защищать участников акций "от нападений, вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией" в Москве также вызвала возражения. Там это сочли "попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц". Право на мирные собрания и так гарантируется всем лицам вне зависимости от "расы, цвета кожи, пола, языка, религии… или иного обстоятельства", заверили в правительстве.

Предложения ООН допускать запрет акций ради защиты нравственности только в исключительных случаях и не допускать запрета акций на тему "сексуальной ориентации" в России назвали "не вполне обоснованным". "Принимая во внимание отсутствие в международном праве определения термина "мораль", подходить к данной теме необходимо с учетом национальных, исторических, религиозных и иных особенностей каждого конкретного государства. Навязывание в этом вопросе каких-то универсальных подходов недопустимо", - цитирует "Коммерсантъ".

Также в правительстве не увидели необходимость отдельно оговаривать, что на акциях нельзя мешать работе журналистов и правозащитников, "даже если они объявлены незаконными".

Зато Москва предложила включить в замечание пункт о "важности соблюдения баланса интересов частных предприятий и граждан, реализующих свое право на участие в соответствующем публичном мероприятии".

Также в правительстве назвали не вполне очевидными пункт о недопустимости превентивного задержания и обысков у участников митингов и об ограниченном использовании на акциях сотрудников в штатском. "Безоговорочное следование указанным предписаниям может существенно снизить способность правоохранительных органов эффективно и оперативно реагировать на противоправные проявления в преддверии или в ходе массовых мероприятий, а также создать серьезные риски для безопасности их участников", - говорится в замечаниях Москвы.

В правозащитном центре "Мемориал" считают, что этими рекомендациями российские власти хотят добиться, чтобы в ООН признали все ограничения, существующие в российских законах, соответствующими международным нормам. Добиваясь обратного признания, "Мемориал" и "ОВД-Инфо" также направили в ООН совместные замечания к проекту "Общего замечания".