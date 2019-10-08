Прокуратура Москвы потребовала взыскать с оппозиционеров около 5 млн рублей

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы 21 октября приступит к рассмотрению иска прокуратуры Москвы о компенсации ущерба организаторами несанкционированных акций 27 июля и 3 августа.

Пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила во вторник, что прокуратура Москвы обратилась в суд в интересах РФ, которая просит взыскать 2 млн 557 тысяч рублей солидарно с Алексея Навального, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Олега Степанова, Владимира Милова, Александра Соловьева и Ильи Яшина в качестве компенсации ущерба, причиненного несогласованной акцией 27 июля. Также истец просит взыскать с Соболь и Албурова 2 млн 379 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного организацией несогласованной акции 3 августа.

В иске прокуратура указывает, что сумма ущерба рассчитывалась с учетом того, что для обеспечения безопасности во время проведения акций привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

В частности, истец просит компенсировать государству денежные средства, затраченные на оплату труда сотрудников Росгвардии, стоимость горюче-смазочных материалов для техники, которая была задействована в ходе проведения митинга.

Летние протесты

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В эти дни были задействованы дополнительные силы полиции и Росгвардии. В каждый из этих дней в городе задержали больше тысячи человек, большинство из которых были привлечены к

административной ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По этому делу были задержаны около полутора десятков человек. С некоторых из них обвинения сняли, некоторых привлекли к ответственности за применение насилия к полицейским. В начале августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли граждане, организации и городское имущество из-за событий 27 июля.

Иски к оппозиционерам

10 сентября Коптевский суд присудил 1,2 млн рублей компенсации "Мосгортрансу" за простои автобусов и изменение маршрутов.

1 октября Коптевский суд взыскал с восьми оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ "Автомобильные дороги" за вытоптанные газоны 27 июля. Компания требовала 11,5 млн рублей. Комментируя решение суда, один из ответчиков Навальный отмечал, что газоны вытоптали силовики.

2 октября Тушинский суд взыскал с оппозиции 241 520 рублей в пользу владельца магазина и ресторана "Армения" на Тверской.

4 октября Коптевский суд удовлетворил иск "Московского метрополитена" и взыскал с политиков 54 747 рублей.

8 октября стало известно, что Главное управление МВД России по Москве подало в Симоновский суд столицы два иска к членам команды оппозиционера Алексея Навального на общую сумму 18 млн рублей.

Ответчиками по первому иску выступают Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, координатор московского штаба Олег Степанов, а также Владимир Милов и Илья Яшин. Кроме того, среди ответчиков глава московского отделения Партии перемен Александр Соловьев.

Второй иск подан к руководителю отдела расследований ФБК Георгию Албурову и продюсеру канала "Навальный Live" Любови Соболь. Больше никакой информации по иску в картотеке нет. Заседание по данным искам также пройдет 21 октября.

Также с оппозицией судятся транспортные компании "М.Такси коммуникации", "Флай Авто" и прокурор Москвы.