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Сбежавших в центре Москвы от медиков и полиции китайцев отправили в отель на самоизоляцию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Посольство КНР в РФ предоставило китайским СМИ детали инцидента с группой туристов из Китая, сбежавших на днях в центре Москвы от медиков и полиции, сообщила газета "Жэньминь жибао".

"Комитет по туризму Москвы сообщил работникам посольства КНР в России о том, что 20 февраля 23 туриста из китайского Сянгана в районе станции метро "Новослободская", увидев российских полицейских и медиков, сбежали на экскурсионном автобусе. Затем по приказу российской полиции автобус остановился. Медики проверили температуру каждого пассажира, а также узнали, что эти туристы прибыли в Москву 19 февраля", - пишет ведущая китайская газета.

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"По требованию российской стороны, туристическая группа остановила свой запланированный маршрут и вернулась в гостиницу для 14-дневной самоизоляции", - говорится в статье.

"Работник посольства КНР в РФ отметил, что дипломатическое представительство сразу же вышло на связь с МИД РФ и правительством Москвы, попросило российскую сторону не предпринимать чрезвычайные меры, гарантировать законные права и интересы китайских граждан в соответствии с законами и правилами, а также положениями двусторонних юридических документов", - сообщает издание.

Посольство КНР в РФ также призвало китайских граждан в России соблюдать инспекционные и карантинные меры российской стороны и после въезда в страну пребывать в самоизоляции. Если после завершения срока самоизоляции понадобится выйти в город, посольство посоветовало иметь при себе паспорт.

По информации газеты "Хуаньцю шибао", которой посольство КНР в РФ предоставило детали инцидента, из-за эпидемии коронавируса в России под медицинским наблюдением находятся свыше 11 тыс. граждан Китая.

"До 20 февраля этого года около 10 тыс. китайских студентов вернулись в Россию, у отдельных учащихся зафиксирована повышенная температура, однако случаев заражения новым типом коронавируса среди них еще не выявлено", - пишет "Женьминь жибао" на русском языке.

Она отмечает, что противоэпидемические департаменты Москвы проверяют температуру китайских граждан в местах их сосредоточения, а именно в учебных заведениях, гостиницах и на рынках.

Москва Китай

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