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В Ингушетии завели уголовное дело после оперативной съемки, из-за которой убили женщину

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии расследуют уголовные дела по факту убийства молодой женщины и появления в интернете оперативной съемки, из-за которой совершено данное преступление.

Как рассказали "Интерфаксу" в СУСКР по региону, тело тело 34-летней жительницы республики с признаками насильственной смерти было найдено в квартире в Магасе 7 февраля. По подозрению в совершении преступления задержан близкий родственник жертвы.

Мужчина заявил, что совершил убийство из-за появления в интернете видеозаписи, на которой запечатлена женщина в компании мужчин, не состоявших с ней родстве. По ходатайству следствия он арестован по обвинению в убийстве.

Кроме того, по факту публикации в соцсетях видеозаписи, произведенной полицейскими 6 февраля, на которой запечатлены обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лица, находившегося в федеральном розыске, а также потерпевшая, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

В рамках расследования дела задержан 32-летний житель республики.

Ранее сообщалось, что в феврале находящийся в розыске по делу о вымогательстве, сбежавший из-под конвоя Иса Альтемиров упал с пятого этажа и разбился насмерть.

Как сообщал агентству информированный источник, в руках мужчины была граната. В квартире с ним находились две женщины и еще один мужчина. Там же была обнаружена крупная партия героина.

Ингушетия

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