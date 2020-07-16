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Ингушского полицейского осудят за публикацию съёмки, из-за которой убили женщину

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Магасский районный суд Ингушетии рассмотрит дело полицейского, разместившего в интернете видео, из-за которого убили женщину, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, 6 февраля 33-летний сотрудник отдельной роты ППС, не являясь членом следственно-оперативной группы, зашел в квартиру одного из домов в Назрани, где проводилось задержание преступника. Там полицейский записал видео с 34-летней женщиной, находящейся в компании посторонних мужчин в ночное время, потребовав назвать свои данные.

В тот же день страж порядка выложил видеосъёмку в интернет.

Между тем, после публикации оперативной съемки в социальных сетях женщину убил ее близкий родственник.

В ходе предварительного следствия полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его арестовали.

Ему вменяют часть 2 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ингушетия

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