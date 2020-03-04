Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента - все делается", - сказал он.

Его также спросили, что делается в Москве в связи с "резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за зараженного россиянина, который приехал из Италии".

Песков ответил, что ситуация в Москве резко не осложнялась.

В начале февраля, еще до завоза коронавируса в Москву журналистов начали проверять тепловизором при входе в Кремль. В ФСО тогда от комментариев отказались. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила эти меры появлением местного сезонного гриппа. Роспотребнадзор превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ в столице этой зимой не фиксировал.

Кроме того, в феврале в Москве начали проверки гостиниц и общежитий, в которых селятся граждане Китая. После распространения коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее, в аэропортах начали проверять пассажиров, прилетающих с этих направлений. В аэропортах учредили дежурство бригад врачей из столичных больниц, а в метро пообещали начать избирательные проверки температуры у пассажиров.

2 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель столичного региона Давид Беров, побывавший в Италии. Он находится в инфекционной больнице.