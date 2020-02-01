В департаменте образования назвали фейком сообщения о закрытии школ в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Информация о закрытии всех столичных школ, распространяемая в сети интернет, является ложной, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в субботу.

"Это фейк. Пользователи цитировали документы 2011 года", - сказал собеседник агентства.

Представитель департамента напомнил, что классы в московских школах традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года.

"Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20-25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин, - добавил он. - Обращаем внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции".