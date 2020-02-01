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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:43

В департаменте образования назвали фейком сообщения о закрытии школ в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Информация о закрытии всех столичных школ, распространяемая в сети интернет, является ложной, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в субботу.

"Это фейк. Пользователи цитировали документы 2011 года", - сказал собеседник агентства.

Представитель департамента напомнил, что классы в московских школах традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года.

"Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20-25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин, - добавил он. - Обращаем внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции".

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Москва

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