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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

"Роснефть" временно ограничила командировки сотрудников из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" из-за коронавируса ограничила отправку сотрудников в зарубежные командировки, за исключением случаев крайней производственной необходимости. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Эпидемия коронавируса

Она перечислила меры профилактики, принятые для обеспечения "непрерывности производственного процесса", недопущения распространения COVID-19 и в соответствии с требованиями законов.

Состояние здоровья офисных сотрудников проверяется ежедневно. Людям с признаками инфекционных заболеваний рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

Во всех офисах работает специальная медтехника и бесконтактные термометры. Также установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук дезинфицирующими растворами, проводится ежедневная дезинфекция помещений.

Роснефть

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