В Боткинской больнице Петербурга остались 26 человек с подозрением на коронавирус

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В инфекционной больнице имени Боткина (Санкт-Петербург), по данным на 2 марта, остаются 26 пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в понедельник.

В пресс-службе отметили, что в Боткинской больнице были устранены ранее выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, из-за которых был уволен главврач Алексей Яковлев.

"Теперь здесь неукоснительно соблюдается необходимый алгоритм приема, обследования, лечения и выписки пациентов. Госпитализация таких больных осуществляется исключительно на новую площадку Клинической инфекционной больницы им.С.П.Боткина - в отдельно стоящее здание на Пискаревском проспекте, 49", - добавили в комитете.

Пациентов привозят в специализированное отделение на санитарном транспорте, минуя приемный покой, также рассказали в ведомстве. "Для них действует спецлифт, который сразу доставляет их в отделение, рассчитанное на 25 коек. Вход в них происходит со стороны длинной открытой галереи, что исключает контакт с другими пациентами. Содержатся больные в основном по одному, в случаях, если они прибыли из одного эпидочага - по двое. При поступлении у больных берут полный комплекс анализов на все возбудители ОРВИ, ежедневно проводится осмотр врачами-инфекционистами", - подчеркнули в пресс-службе.

Персоналу предписано заходить в боксы к больным только в противочумном комплекте - одноразовом защитном костюме. Пациенты должны находиться в отделении 14 дней до окончания инкубационного периода заболевания и получения двух отрицательных анализов на новый коронавирус. Всем выдается памятка (в том числе для граждан КНР - на китайском языке), где их призывают к обязательному соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и внутренних правил больницы.

В феврале сообщалось, что Алексея Яковлева уволили с поста главврача Боткинской больницы после того, как медучреждение самовольно покинули четыре пациента, которых проверяли на коронавирус. Позднее в том же месяце все беглецы вернулись в больницу.