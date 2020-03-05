В России коронавирусом заразился гражданин Италии

Это седьмой случай заражения на территории страны

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России подтвержден новый случай заражения коронавирусом COVID-19, заболел гражданин Италии, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Чиновники сказали, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Лечение он получает по симптомам.

Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, рассказали в штабе. В каком городе он находится, не уточняется.

Это седьмой случай заражения коронавирусом в России. В конце января его выявили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта - заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник РФС Давид Беров.